Chrysler Pacifica получил полный привод

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Один из самых популярных автомобилей компании Chrysler получил обновление, которое принесло ему полный привод в качестве дополнительной опции.

Новый Pacifica отличается от актуальной модификации видоизменённой решёткой радиатора, узор которой абсолютно не похож на решение, выбранное для прошлой версии. Помимо этого автомобиль дополняют светодиодные фары в модернизированном исполнении, а также новые колёсные диски.

Главной изюминкой минивэна стало наличие опционально доступной системы полного привода. По словам разработчиков, подобный функционал является уникальным для машин в этом классе. Что касается силовых агрегатов, то их линейка осталась неизменной. Под капотом всё также будет работать мотор на 3.6 литра с мощностью 287 лошадиных сил. А на базе этого же мотора будет предлагаться и гибридная установка, позволяющая только на электротяге преодолеть расстояние в 50 км.