Полностью электрический Renault Twingo представят в 2020 году

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Фото: Autocar

Наши британские коллеги с портала «Autocar» разузнали дату дебюта полностью электрической версии хэтчбека Twingo. По информации издания, презентация этой модели состоится уже в этом году. 

Новый электромобиль марки получит приставку к названию ZE. По предварительным данным, с точки зрения технической составляющей будет унифицирован со Smart EQ ForFour, поскольку обе модели разработаны на одинаковой модульной платформе и имеют в своем арсенале одни и те же агрегаты. 

Напомним, что обновленный хэтчбек Renault Twingo с линейкой ДВС был представлен в начале 2019 года. 

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