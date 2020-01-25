Полностью электрический Renault Twingo представят в 2020 году

Фото: Autocar

Наши британские коллеги с портала «Autocar» разузнали дату дебюта полностью электрической версии хэтчбека Twingo. По информации издания, презентация этой модели состоится уже в этом году.

Новый электромобиль марки получит приставку к названию ZE. По предварительным данным, с точки зрения технической составляющей будет унифицирован со Smart EQ ForFour, поскольку обе модели разработаны на одинаковой модульной платформе и имеют в своем арсенале одни и те же агрегаты.

Напомним, что обновленный хэтчбек Renault Twingo с линейкой ДВС был представлен в начале 2019 года.