Столичные власти готовят подарок для автомобилистов

В течение первых 8 дней нового года в столице можно будет оставить свой автомобиль на любой стоянке, принадлежащей зоне парковочного пространства, абсолютно бесплатно.

Стоит отметить, что нововведение распространяется даже на стояночные места, которые тарифицируются по 380 рублей в час. А вот те парковки, при въезде на которые стоят шлагбаумы, останутся работать в прежнем режиме. Эту информацию уже подтвердили представители профильного столичного ведомства.

Сообщается, что на Новый год планируется проведение большого количества торжественных мероприятий на разных площадках города. Соответственно, это привлечёт не только много местных жителей, но и массу гостей Москвы. И освобождением от тарифов на парковку власти решили поддержать автомобилистов. При этом, в ведомстве отметили, что нужно чрезвычайно ответственно относиться к процессу парковки и не мешать гражданам.