Седан Datsun on-DO подорожал за последние 2 года на 46 тысяч рублей

Согласно информации, опубликованной аналитическим порталом «Цена авто», бюджетный седан Datsun on-DO в России за последние два года подорожал на 46 тысяч рублей.

Как и сейчас, в 2017-м модель on-DO продавалась в пятнадцати комплектациях с 1,6-литровым бензиновым мотором на 87 и 106 лошадиных сил, в связке с которым работали МКПП или «автомат». За 4-дверку просили от 444 тысяч до 619 тысяч рублей в зависимости от выбранной версии.

Годом спустя, в 2018-м, ценовая «вилка» этой модели изменилась трижды, но каждый раз на одну и ту же сумму: +7 тысяч рублей в январе, +10 тысяч в мае и +5 тысяч в ноябре.

В начале текущего года базовая комплектация Datsun on-DO прибавила 14 тысяч рублей, а «максимальная» – 16 тысяч рублей. В последний раз седан подорожал в июле и августе, когда все комплектации 4-дверки подорожали на 10 тысяч рублей.

Таким образом, за последние два года минимальная и максимальная цены на седан Datsun on-DO увеличились на 46 и 48 тысяч рублей соответственно. Сейчас за четырехдверку просят от 490 тысяч рублей в «базе» и 667 тысяч рублей в «топе».