Seat показал Leon нового поколения

Испанский автомобильный производитель опубликовал в сети видеоролик автомобиля в четвёртой генерации. Отметим, что глобальная презентация авто состоится в начале будущего года.

Актуальная версия Seat Leon была представлена 7 лет назад. Через 4 года машина получила рестайлинговые обновления. В настоящий момент в продаже есть хэтчбек и универсал. Несмотря на то, что модель до сих пор сохраняет звание бестселлера марки, продажи постепенно проседают. И, очевидно, новое поколение машины призвано увеличить спрос.



Новый Seat Leon удивляет своим изысканным внешним видом. Да и внутри производитель подготовил немало обновлений. В интерьере красуется оригинальное рулевое колесо, изменилась передняя панель, установлена современная виртуальная приборная доска. Помимо этого, по всему контуру присутствует светодиодная подсветка. Количество физических кнопок было существенно сокращено.

Вероятнее всего машины будут продаваться с моторами на бензине объёмом в 1.0, 1.5 и 2.0 литра. Будет в серии и дизельный двухлитровый агрегат. Также, ожидается, что производитель представит модель с мягкой гибридной установкой.