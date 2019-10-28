Кроссовер Lamborghini Urus готовят к гонкам

Компания Lamborghini готовится к гоночному дебюту кроссовера Urus. Итальянец получит к названию приставку ST-X и примет участие в соревнованиях в сезоне 2020 года.

Автомобиль спроектирован на базе концепт-кара Lamborghini Squadra Corse. На выложенных фотографиях новинки можно увидеть кроссовер Urus, облаченный в гоночную ливрею, но не имеющий существенных изменений по сравнению со стоковым «паркетником». Тем не менее, не всё так просто. Наибольшие перемены в гоночном Urus ST-X произошли в его технической составляющей.

Финальная версия гоночного кроссовера окажется на 550 кг легче, чем гражданский кросс за счет более широкого использования углеволокна. Таким образом, вес автомобиля составит 1650 кг. Из визуальных отличий стоит выделить дополнительные воздухозаборники в капоте и гоночный выхлоп с 6-гранными наконечниками.

Приводить в движение гоночный Lamborghini Urus будет 4-литровый агрегат V8 с двойным турбонаддувом, мощностью которого составит 650 лошадиных сил при 850 Нм момента.

Официальная презентация гоночной версии Urus состоится в рамках Мирового финала Super Trofeo в Италии в 2020 году.