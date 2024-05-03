Audi рассказала о новинках, запланированных на 2024 год

В руководстве Audi уверены, что компанию ждет трудный год. Причины звучат банально – проблемы с цепочками поставок, которые создавали сложности для компании в прошлом. Но есть и хорошая новость – в 2024 году ингольштадтский автогигант собирается представить три важные для компании модели.

По данным «AutoWeek», этим летом Audi покажет новый A6 e-tron, а также A6 Avant e-tron. Автомобили будут работать на электрической тяге и станут «батарейным» эквивалентом текущего поколения A6. Но все это повлечет изменения в нейминге.

Так, к примеру, A6 Limousine будет переименован в A7 Limousine, а A6 Avant в A7 Avant, тогда как производство A7 Sportback и вовсе окажется прекращено.

Что касается других важных новостей от Audi, то 2024-й год также станет годом, когда компания познакомит своих клиентов с совершенно новыми A5 и Q5. Семейство A5 станет преемником нынешней серии A4, тогда как Q5 переживет полноценное обновление.

Как новый A5, так и Q5 будут построены на платформе PPC, у которой существует разновидность PPE, предназначенная исключительно для электромобилей.