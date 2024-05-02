ДомойАвтоновости сегодняНазваны лучшие седаны компакт-класса, которые стоят своих денег

Названы лучшие седаны компакт-класса, которые стоят своих денег

ТОП-11

Текст: Алексей Шмидт
mercedes benz c class sedan

В истории автомобилестроения было время, когда относительно недорогие и роскошные седаны сыпались буквально из рога изобилия. Чего стоят только BMW E30 или Mercedes 190e, на которые многие смотрели с восхищением.

Но те дни давно прошли и класс компактных роскошных 4-дверок в значительной степени заменили кроссоверы. 

Журнал «Robb Report» составил список из 11 лучших недорогих премиальных седанов, которые все еще остаются на рынке и стоят своих денег.

Победителем общего зачета стал Mercedes-Benz C-Class. Машину похвалили за ее внешний вид, технологии, интерьер и цену.

Лучшим автомобилем в сегменте с самым богатым начальным оснащением стала Acura Integra, а самой красивой машиной в классе признали Alfa Romeo Giulia

Audi A3 первенствовала в списке роскошных компактных седанов за лучшие варианты комплектаций, а идеальным автомобилем в классе для плохой погоды был назван Audi A4

Лучшим компактным авто признали BMW 2-Series, тогда как лучшей машиной для спортивного вождения стал BMW 3-Series.

Лучшим автомобилем под любой бюджет назвали Cadillac CT4-V, а самым комфортным авто в сегменте оказался Genesis G70

Замкнули ТОП-11 Lexus IS, названный лучшим автомобилем в классе по соотношению цена/качество, а также Volvo S60, удостоившийся звания лучшего гибрида. 

Источник:RobbReport
Фото:Mercedes-Benz

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+