Рестайлинг 7-местной Creta откладывается: Hyundai не успевает

В 2021 году компания Hyundai презентовала удлиненную версию модели Creta. Популярному «паркетнику» с замысловатым именем Alcazar растянули колесную базу, кузов, а также добавили третий ряд сидений, а затем отправили в продажу в страны Азии и Африки (там машину прозвали Grand Creta). С тех пор прошло ровно три года, а это значит, что для удлиненной «Креты» подошел черед планового рестайлинга. Но состоится он не совсем в те сроки, в которые планировалось.

По данным портала «Autocar India», изначально в Hyundai хотели представить обновленный Hyundai Alcazar в середине 2024 года. Но в запланированную дату показать машину у корейцев, похоже, не получится.

Как пишут инсайдеры, дебют реформенного варианта удлиненной «Креты» перенесен на несколько месяцев, так что машину покажут в лучшем случае примерно в сентябре или октябре 2024 года.

Подробностей о грядущем рестайлинге пока немного. Считается, что автомобиль слегка изменится внешне, получив другие фары, а также переделанную решетку радиатора, бампер и заднюю дверь с новыми сквозными фонарями, а также обзаведется модернизированным по типу салоном.

Технически кроссовер со 100-процентной вероятностью не поменяется и сохранит актуальную моторную гамму, состоящую из малообъемных бензиновых и дизельных двигателей, сочетающихся с «механикой» или «автоматом».