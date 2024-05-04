ДомойАвтоновости сегодняИщете надежный подержанный автомобиль? Тогда никогда не покупайте машину с таким селектором...

Ищете надежный подержанный автомобиль? Тогда никогда не покупайте машину с таким селектором КПП

Daily-Motor.Ru привел несколько доводов против "механики"

Текст: Алексей Шмидт
Копия m performance parts 2021 bmw m3 m4 09 1

Это может противоречить здравому смыслу, но более простая с точки зрения конструкции механическая коробка передач может стать кошмаром для владельца машины. И вот почему. 

Продажи автомобилей с МКПП продолжают падать, причем не только в России, но и во всем мире. Все это приводит к тому, что запчастей для таких коробок передач сегодня изготавливается все меньше и меньше. И найти их в новом состоянии бывает непросто. 

manual transmission 1024x683 1

Кроме того, механические трансмиссии технически просты, а значит должны быть гораздо крепче, чем машины с АКПП. Но в реальном мире все немного сложнее.

Все последнее десятилетие автопроизводители не развивают свои механические коробки передач, понимая – эта затея вряд ли окупится в будущем. Вместо этого они вкладывают деньги в улучшение автоматических коробок (классический гидротрансформатор, вариатор или робот) и двигателей.

Все это приводит к тому, что устаревшая МКПП состыковывается с новейшими и гораздо более производительными силовыми агрегатами, чем раньше. И это не идет ей на пользу с точки зрения надежности.

how to drive stick shift car via magazine cr deineka shutterstock 627746645.jpeg 2

Последний гвоздь в крышку гроба «механики» можно забить, если взглянуть на то, как она иногда эксплуатируется водителями. 

Всем известно, что современные автоматические коробки обладают вискомуфтой, созданной для сглаживания подачи мощности во время переключений. У нее есть одно важное преимущество – защита всей трансмиссии от скачков мощности. 

Но если за рулем новичок и в его руках оказывается «механика», то коробка передач подвергается повторяющимся ударам, которые изнашивают дорогостоящие полуоси и подшипники. Покупая такую машину на «вторичке» можно готовиться к трудозатратному и недешевому ремонту.

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+