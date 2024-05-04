Ищете надежный подержанный автомобиль? Тогда никогда не покупайте машину с таким селектором КПП

Это может противоречить здравому смыслу, но более простая с точки зрения конструкции механическая коробка передач может стать кошмаром для владельца машины. И вот почему.

Продажи автомобилей с МКПП продолжают падать, причем не только в России, но и во всем мире. Все это приводит к тому, что запчастей для таких коробок передач сегодня изготавливается все меньше и меньше. И найти их в новом состоянии бывает непросто.

Кроме того, механические трансмиссии технически просты, а значит должны быть гораздо крепче, чем машины с АКПП. Но в реальном мире все немного сложнее.

Все последнее десятилетие автопроизводители не развивают свои механические коробки передач, понимая – эта затея вряд ли окупится в будущем. Вместо этого они вкладывают деньги в улучшение автоматических коробок (классический гидротрансформатор, вариатор или робот) и двигателей.

Все это приводит к тому, что устаревшая МКПП состыковывается с новейшими и гораздо более производительными силовыми агрегатами, чем раньше. И это не идет ей на пользу с точки зрения надежности.

Последний гвоздь в крышку гроба «механики» можно забить, если взглянуть на то, как она иногда эксплуатируется водителями.

Всем известно, что современные автоматические коробки обладают вискомуфтой, созданной для сглаживания подачи мощности во время переключений. У нее есть одно важное преимущество – защита всей трансмиссии от скачков мощности.

Но если за рулем новичок и в его руках оказывается «механика», то коробка передач подвергается повторяющимся ударам, которые изнашивают дорогостоящие полуоси и подшипники. Покупая такую машину на «вторичке» можно готовиться к трудозатратному и недешевому ремонту.