В Россию приехал новый японский спортивный автомобиль

Nissan известен тем, что активно развивал и продолжает развивать свою спортивную линейку автомобилей. Одной из самых интересных моделей в гамме компании является 2-местный фастбэк-купе, который в большинстве стран продается под именем Z. Накануне этот автомобиль приехал и в Россию, но с немного другим названием.

По данным Daily-Motor.Ru, на российском рынке начали продавать параллельно импортированные Nissan Fairlady Z. Машины 2024 года выпуска предлагаются с этим именем в родной для себя Японии, откуда их ввезли по параллельному импорту в РФ.

Автомобили укомплектованы 3,7-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 355 лошадиных сил. Коробка передач – автоматическая, а привод – задний.

Учитывая, откуда приехали такие машины (Япония), все они обладают правосторонним расположением руля и педалей.

Ценник на ввезенные в РФ спортивные «Ниссаны» составляет 6 миллионов рублей. Вместе с тем, дилер, продающий Fairlady Z 2024, в объявлениях отмечает, что готов привезти такие же машины под любые параметры под заказ.