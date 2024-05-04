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В Россию приехал новый японский спортивный автомобиль

За него просят 6 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
Копия nissan z proto 400z 13 1

Nissan известен тем, что активно развивал и продолжает развивать свою спортивную линейку автомобилей. Одной из самых интересных моделей в гамме компании является 2-местный фастбэк-купе, который в большинстве стран продается под именем Z. Накануне этот автомобиль приехал и в Россию, но с немного другим названием.

По данным Daily-Motor.Ru, на российском рынке начали продавать параллельно импортированные Nissan Fairlady Z. Машины 2024 года выпуска предлагаются с этим именем в родной для себя Японии, откуда их ввезли по параллельному импорту в РФ.

Nissan FAIRLADY Z Z34 Version ST 2022 left front 1

Автомобили укомплектованы 3,7-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 355 лошадиных сил. Коробка передач – автоматическая, а привод – задний. 

Учитывая, откуда приехали такие машины (Япония), все они обладают правосторонним расположением руля и педалей.  

nissan fairlady z 1052265 1

Ценник на ввезенные в РФ спортивные «Ниссаны» составляет 6 миллионов рублей. Вместе с тем, дилер, продающий Fairlady Z 2024, в объявлениях отмечает, что готов привезти такие же машины под любые параметры под заказ. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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