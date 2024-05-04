Бразильцев заинтересовала спецверсия Lada Niva

Бразильский автомобильный рынок далек от российского, но даже несмотря на расстояние даже там порой задумываются о некоторых отечественных моделях и формально примеряют их для собственных реалий.

Накануне бразильский офис портала «Motor1» опубликовал статью, посвященную внедорожнику Lada Niva, но не обычному, а его спецверсии.

Заметка начинается словами:

Автор материала Дього Фагундес обращает внимание своих читателей на то, что грузовое пространство пикапа Niva вмещает до 3500 литров, а сам автомобиль обладает дорожным просветом от 20,5 до 24 сантиметров.

А также удивляется тому, что машину можно трансформировать почти во все что угодно для коммерческих перевозок, в том числе оснастив ее морозильной камерой для транспортировки скоропортящихся продуктов.

По словам бразильца, внедорожник выглядит почти так же, как в 1977 году. В нем отсутствуют технологии, а уровень удобств почти нулевой. Впрочем, по мнению журналиста, цель автомобиля совсем иная: предложить долговечность и надежность при минимально возможных затратах.