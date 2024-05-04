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Бразильцев заинтересовала спецверсия Lada Niva

Оказалось, что классический внедорожник можно превратить почти во все что угодно

Текст: Михаил Романченко
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Бразильский автомобильный рынок далек от российского, но даже несмотря на расстояние даже там порой задумываются о некоторых отечественных моделях и формально примеряют их для собственных реалий.

Накануне бразильский офис портала «Motor1» опубликовал статью, посвященную внедорожнику Lada Niva, но не обычному, а его спецверсии.

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Заметка начинается словами:

«Символ российского автопрома Lada Niva существует уже почти 50 лет и продолжает сходить с конвейера. Но купить его можно не только в качестве внедорожника, а еще и в виде пикапа как с однорядной, так и двухрядной кабиной и строго коммерческим призванием».

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Автор материала Дього Фагундес обращает внимание своих читателей на то, что грузовое пространство пикапа Niva вмещает до 3500 литров, а сам автомобиль обладает дорожным просветом от 20,5 до 24 сантиметров.

А также удивляется тому, что машину можно трансформировать почти во все что угодно для коммерческих перевозок, в том числе оснастив ее морозильной камерой для транспортировки скоропортящихся продуктов.

lada niva legend pick up 3

По словам бразильца, внедорожник выглядит почти так же, как в 1977 году. В нем отсутствуют технологии, а уровень удобств почти нулевой. Впрочем, по мнению журналиста, цель автомобиля совсем иная: предложить долговечность и надежность при минимально возможных затратах.

Источник:Motor1
Фото:Lada

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