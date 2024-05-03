Новейший Mercedes G-Class 580 теперь можно купить всего за 2800 рублей

Около недели назад компания Mercedes-Benz представила новый G580. Внедорожник получил электрическую технологию EQ и вскоре появится в продаже в дилерских центрах. Причем по внушительной цене – примерно в 200 тысяч долларов (18 миллионов 625 тысяч рублей).

Для тех, кому автомобиль окажется не по карману, уже появился вариант. Но не такой, о котором все думают.

Компания «Mattel Creations» изготовила крошечную версию Mercedes G580, которая стоит 1/7000 цены оригинального автомобиля. Машина выполнена в масштабе 1/64 и повторяет все элементы дизайна новой модели штутгартской марки.

Но если настоящий «пятьсот восьмидесятый» приводится в движение благодаря четырем электромоторам с суммарной мощностью в 587 лошадиных сил, то игрушечный «Гелик» не имеет даже инерционного моторчика, свойственного игрушкам.

У машины открываются только передние двери, тогда как задние и капот впаяны в корпус.

Зато стоит такой «Гелендваген» недорого. За копию G580 ее разработчики просят всего 30 долларов, что эквивалентно сумме в 2 тысячи 800 рублей.