Эти серийные автомобили разгоняются от 0 до 100 быстрее всех 

Автомобильная промышленность в нынешнем виде прямым образом связана с цифрами и спецификациями. Эта информация активно используется маркетологами, чтобы выделять те или иные машины на фоне остальных.

Немаловажным показателем, делающим автомобиль успешным, является его скорость разгона с места до ста километров в час. Какие серийные машины делают это успешнее всего раскрыли журналисты портала «Jalopnik».

Dodge Challenger SRT Demon 170

Самым быстрым «товарным» автомобилем по скорости разгона от 0 до 100 оказался Dodge Challenger SRT Demon 170. Благодаря своему 6,2-литровому мотору V8 машина достигает отметки в 100 км/ч при старте с места всего за 1,66-секунды.

Rimac Nevera

Чуть медленнее эта дистанция проходится электромобилем Rimac Nevera. Электромотор этой модели с отдачей в 1888 л.с. позволяет ей демонстрировать разгон от «нуля» до «ста» всего за 1,74-секунды.

Lucid Air Sapphire

Замыкает тройку лучших Lucid Air Sapphire. Еще один электрокар, максимальная мощность которого превышает отметку в 1200 лошадиных сил, набирает скорость в 100 км/ч при старте с места за 1,89-секунды.

Далее в этом ТОП-е расположились также:

4 место – Koenigsegg Gemera (1,9-секунды);

5 место – Tesla Model S Plaid (1,98-секунды);

6 место – Ferrari SF90 Stradale (2 секунды);

7 место – Porsche 918 Spyder (2,1-секунды);

8 место – Porsche 911 Turbo S (2,1-секунды);

9 место – Lamborghini Huracan Performante (2,2-секунды);

10 место – Bugatti Chiron Super Sport 300+ (2,2-секунды);

11 место – Tesla Model S P100D (2,28-секунды);

12 место – Ferrari 296 GTB (2,3-секунды);

13 место – Porsche Taycan Turbo S (2,4-секунды);

14 место – Bugatti Chiron (2,4-секунды).