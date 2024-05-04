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Xiaomi хочет выпустить двухдверный суперкар, который бросит вызов Porsche

Как он может выглядеть

Текст: Алексей Шмидт

Китайская корпорация Xiaomi, недавно начавшая продавать свой первый в истории автомобиль (SU7), уже лелеет планы о том, как ворваться в мир электрических спорткаров. В качестве новых проектов сейчас рассматривается электрический кроссовер, который, по слухам, может уже находиться в разработке, так и 2-дверный спортивный автомобиль, названный «убийцей» Porsche. 

Как он может выглядеть накануне показал малайзийский дизайнер «Theottle», опубликовавший рендеры свежего электрического суперкара Xiaomi.

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Рендеры, подготовленные художником, демонстрируют 2-дверную модель, которая создана из двух совершенно разных автомобилей – Xiaomi SU7 и Porsche 911.

Машине достался купеобразный кузов с передней частью, скопированной у дебютной модели компании, а также корма, которая выделяется на фоне «семерки» отзеркаленной формой блока задних фонарей, где надпись Xiaomi располагается не сверху, а снизу. 

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Разумеется, ни о какой технической информации о машине пока не может идти и речи, но, скорее всего, ее постараются сделать максимально производительной. 

Напомним, сейчас обычный Xiaomi SU7 обладает отдачей в 495 кВт, так что с большой долей вероятности спорткар окажется еще мощнее.

Фото:Theottle

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