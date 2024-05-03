В Россию ввезли новый японский минивэн с огромным и хитрым багажником

Honda прославилась своими вместительными и надежными моделями. Особняком в общем списке таких машин всегда находился минивэн Freed, который пользовался и продолжает пользоваться в Японии высочайшим спросом. Накануне стало известно, что один такой автомобиль появился в России, но не в обычном исполнении, а в варианте +.

Главное отличие простого Freed от варианта «плюс» заключается во внутренней компоновке. В обычном вэне всегда установлено 3 ряда сидений, тогда как в плюс-версии только два. Благодаря этому автомобиль способен похвастать своим супер-вместительным багажником с рекордно низким уровнем пола и проемом.

В багажном отделении предусмотрена специальная полка, позволяющая поделить его на две части, а если сложить задний ряд, то внутри образуется целое спальное место габаритами 195 на 120 сантиметров, под которое можно поместить немало вещей.

Приводит в движение Freed+ точно такой же двигатель, что и базовый вэн – 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 129 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и системой полного привода.

Что до цены машины, то ввезенный в единственном экземпляре в РФ Freed+ 2024 года выпуска оценен своим владельцем в 1 миллион 340 тысяч рублей.