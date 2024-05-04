Засекреченный кроссовер Dacia Stepway 2.0: как он может выглядеть

Сегодня хэтчбек Dacia Sandero Stepway больше похож на приподнятый хэтчбек, нежели на полноценный кроссовер. Так что в гамме этого румынского автопроизводителя, тесно связанного Renault, сейчас нет SUV-модели B-класса, под которую нынешний Duster уже явно не подходит.

Понимая это руководство Dacia дало задание инженерам и маркетологам подготовить проект под кодовым названием Stepway 2.0, который трансформируется в реальный кроссовер в 2027 году. Как он будет выглядеть показали дизайнеры французского издания «L’argus», попутно раскрыв о перспективной новинке все известные подробности.

Концепт Dacia Manifesto

Ожидается, что в основу внешности машины ляжет концепция Manifesto образца 2022 года. Это оригинальный и миниатюрный багги с оквадраченными формами и необычной светодиодной оптикой, продублированной на узкой бутафорской решетке радиатора.

Настоящий «гриль» расположится ниже и обзаведется сетчатой формой, а весь периметр кузова (включая рельефные бамперы) сможет похвастаться обвесом из неокрашенного пластика, а также будет дополнен аналогичными по цвету дверными ручками.

Длина Stepway 2.0 должна составить около 4,15-метра, а салон кроссовер разделит со следующим Sandero.

В качестве архитектуры автомобиль задействует платформу CMF-B и будет оснащаться только двигателями внутреннего сгорания, тогда как 100-процентно электрический вариант припасут для новой генерации Sandero, которая появится годом спустя (в 2028-м).