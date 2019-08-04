Самый серьезный конкурент Hyundai Creta вышел в продажу

Китайская автомобильная марка FAW вывела на местный рынок обновленную версию своего кроссовера Besturn X40. В рамках рестайлинга автомобиль сменил название на Bestune T33, а также получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера.

В «Поднебесной» именно Besturn X40 с 2017 года являлся главным конкурентом южнокорейского бестселлера Hyundai ix25 (Creta), и, более того, опережал эту модель по объемам продаж. В этом году дилеры продали 17 тысяч машин Bestune, в то время как автосалоны «Хендэ» в стране реализовали только 15 тысяч единиц ix25/Creta.

«Посвежевшая» модель получила другую решетку радиатора, обновленные бамперы, другую оптику, а также выросла в длину на 20 мм – до 4330 мм. При этом колесная база кроссовера осталась без изменений.

В интерьере «паркетника» появились новые дверные карты, обновленная передняя панель, другое рулевое колесо и селектор трансмиссии, а также модернизированный блок управления климат-контролем.

Техническое оснащение Bestune T33 осталось без изменений. Под капотом кроссовера по-прежнему установлен 1,6-литровый «атмосферник» на 114 «сил», сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом». Привод – только передний.

Стоимость нового FAW Bestune T33 в КНР стартует с отметки в 69 тысяч 900 юаней или 650 тысяч рублей по актуальному курсу.

Напомним, что в России сейчас продается дореформенная версия этой модели по стартовому ценнику от 809 тысяч рублей.