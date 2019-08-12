Обновлено приложение для жалоб на нарушителей правил парковки

Не так давно Верховный суд Российской Федерации признал, что сервис, предназначенный для жалоб на неправильную парковку, не является средством автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Многие жители столицы используют приложение Помощник Москвы, которое позволяет наказать тех недобросовестных автомобилистов, которые неправильно паркуются. Чиновники же не так давно сообщили, что вышла очередная версия приложения, которое уже доступно в AppStore, а также в Google Play. Согласно статистике, постоянными пользователями приложения является более 400 тысяч москвичей.

С помощью функционала есть возможность сфотографировать автомобиль, который нарушил правила парковки. Фотографии будут обработаны в сервисе и на основании полученных данных профильное ведомство может выписать автовладельцу штраф. Напомним, что ещё полтора месяца назад Верховный суд Российской Федерации принял постановление о том, что данные, полученные с помощью подобных приложений, нельзя считать основанием для наказания. Все случаи, когда съёмка велась с помощью смартфона либо же видеорегистратора, требуют тщательной доработки в отличие от фиксации нарушений с помощью профильных фото- и видеокомплексов.

Это означает, что после того, как в ГИБДД будет направлен соответствующий снимок или видеоролик, его специалисты должны вызвать к себе хозяина автомобиля для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, кто на самом деле был за рулём в момент нарушений. Стоит отметить, что в скором времени планируется запустить аналогичное приложение, которое будет действие по всей стране.