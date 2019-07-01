Внедорожник Chevrolet Niva пережил процедуру модернизации

Совместное американско-российское предприятие «GM-АвтоВАЗ» сообщило о том, что его единственная модель на российском авторынке – внедорожник Chevrolet Niva – прошел процедуру модернизации.

Улучшенная версия «Шнивы» получила модернизированный электронный блок управления двигателем. Стоимость автомобилей с новым ПО составляет от 680 тысяч рублей. Приобрести их можно во всех дилерских центрах в России.

В ходе проведенных компанией испытаний было выяснено, что за счет проведенной модернизации Chevrolet Niva стала лучше вести себя в динамике, а ее двигатель, по словам представителей марки, теперь обеспечивает «уверенный разгон» и дополнительный комфорт при езде.

Модернизация позволила сохранить внедорожником «оптимальный расход топлива» и соответствие нормам «Евро-5». При этом ресурс мотора из-за перекалиброванного ЭБУ остался без изменений.