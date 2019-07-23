Парковочные места могут сузить

В соответствии с новым стандартом, места, предназначенные для парковки одного автомобиля, будут уменьшены как в длину, так и в ширину.

Стоит отметить, что в настоящий момент актуальным регламентом, в соответствии с которым строят парковки, является документ, принятый 8 лет назад. Однако, власти полагают, что его необходимо пересмотреть. По их мнению, длина в 530 сантиметров и ширина в 250 сантиметров – это слишком. И если «сузить» парковочные места, то их в городах станет больше, что крайне актуально для миллионников.

Пока что на рассмотрении находится новый стандарт, который предполагает, что длина места может сократиться до 470 сантиметров, а ширина – до 220 сантиметров. Кроме того, будут пересмотрены и размеры парковочных мест в зависимости от угла их расположения относительно дороги.

Стоит отметить, что новые нормы разрабатывались на примере Москвы. И сейчас специалистам предстоит проверить, насколько рациональными окажутся новые цифры. По предварительной информации, новые стандарты должны быть утверждены уже к концу осени этого года.