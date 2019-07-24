Концепт возрожденной «Волги» – ГАЗ 5000 GL, так и не воплотившийся в жизнь

Несколько лет назад компания «ГАЗ» показала виртуальный концепт-кар под названием ГАЗ 5000 GL, который фактически представляет собой вариант возрожденной «Волги».

Прототип получил огромные колесные диски размером 21-дюйм, высоко поднятую головную оптику, а также сдвоенный выхлоп, а общий силуэт автомобиля намекает на его спортивность.

Под капотом ГАЗ 5000 GL предполагалась установка 3,2-литрового двигателя, выдающего 296 лошадиных сил мощности. Пару ему составила бы 6-ступенчатая МКПП.

Выпускать возрожденную «Волгу» могли в четырех цветовых решениях: сером, ярко-желтом, черном и темно-синем. Уже в «базе» автомобиль получил бы климат-контроль, навигационную систему, подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев сидений и многое другое.

К сожалению, в итоге данному проекту так и не был дан «зеленый свет», поэтому поклонникам легендарной «Волги» остается продолжать дожидаться возрождения этой знаменитой модели..