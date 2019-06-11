Представлен новый Bentley Flying Spur

Представители компании Bentley рассказали о том, каким именно будет автомобиль Flying Spur в новом поколении. Как оказалось, машина перебралась на новую платформу, а также получила шикарную адаптивную подвеску с возможностью регулировать жёсткость амортизаторов. А изюминкой модели станет то, что она имеет полноуправляемое шасси, хотя такое решение бренд ранее никогда не применял.

Внешность люксового автомобиля выполнена в современном стиле. Колёсная база была увеличена на 13 сантиметров по сравнению с актуальной модификацией. Кроме того, отныне фирменная эмблема на автомобиле будет не только выдвигаться, но и подсвечиваться вместе с анимацией, которая запускается, как только владелец приближается к своему ТС.

В базовую модификацию будут входить светодиодные фары, колёса на 21 дюйм, панорамная крыша. На передней панели будет располагаться широкоформатный экран с диагональю в 12.3 дюйма. В интерьере будут применяться элементы с трёхмерной текстурной кожей, что также для марки является новшеством.

Под капотом авто будет располагаться шестилитровый мотор с отдачей в 635 лошадиных сил. До первой сотни авто с места сможет добраться за 3.8 секунды. Предусмотрена коробка автомат на 8 ступеней, а также полный привод.