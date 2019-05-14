Стало известно, когда появится новое поколение Skoda Rapid

Компания Skoda назвала предварительную дату выхода в продажу новой генерации своего популярного лифтбэка Rapid. Новое поколение этой модели появится в 2021 году, а до этого чехи планируют обновить его нынешнюю генерацию.

Напомним, что первое поколение «Шкода Рапид» дебютировало в 2011 году. Рестайлинг автомобиль получил только спустя через шесть лет.

По словам генерального директора индийского подразделения Skoda по продажам Зака Холлиса, новая генерация Rapid будет представлена в 2021 году и сразу же поступит в продажу. Автомобиль спроектируют на архитектуре MQB A0, на которой будет построен Polo нового поколения и бюджетные кроссоверы T-Cross и T-Sport.

В Индии обновить нынешний «Рапид» планируется в первом квартале 2020 года, в Европе – ближе к концу года.

Что касается нового поколения этой модели, то оно вместе со сменой генерации должно получить и новое название, что позволит продавать дореформенный Rapid параллельно с новым.

В моторную гамму лифтбэка должны войти моторы TSI на 1- и 1,5-литра, сочетающиеся с механической трансмиссией или «роботом» DSG.