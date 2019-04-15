ТОП-10 самых дешевых кроссоверов и внедорожников в РФ в апреле

Сегмент SUV на российском авторынке продолжает наращивать объемы продаж. Все больше россиян пересаживаются на кроссоверы и внедорожники, а автомобильные компании расширяют линейки таких машин в своих модельных рядах.

Эксперты издания «РГ» составили десятку самых дешевых кроссоверов и внедорожников, продающихся на российском авторынке по состоянию на апрель 2019 года.

Первое место в этом ТОП-е удерживает отечественная Lada 4×4, за которую в 3-дверном исполнении просят от 518 тысяч 900 рублей. Версия Urban продается за минимум 581 тысячу 900 рублей и 620 тысяч рублей (3- и 5-дверные исполнения соответственно). Стоимость самой «внедорожной» модификации Bronto составляет минимум 722 тысячи 900 рублей.

Вторая строчка оказалась за китайским компактным SUV – Chery Tiggo 2. За данную модель сейчас просят от 673 тысяч рублей.

Третье место досталось отечественному внедорожнику с американским «уклоном» – Chevrolet Niva, за который дилеры «GM-АвтоВАЗ» сейчас просят от 680 тысяч рублей.

На четвертой позиции в апреле расположился новоиспеченный грузовик (по новому ОТТС) УАЗ «Хантер». Стоимость автомобилей 2018 года выпуска сейчас составляет от 687 тысяч рублей. За обновленную модель 2019 года просят от 732 тысяч рублей.

ТОП-5 замыкает французский Renault Duster со стартовой стоимостью от 709 тысяч рублей.

Вторая половина этого рейтинга распределилась следующим образом:

6-я позиция – Lifan X60/X70 (от 769 тысяч 900 рублей/829 тысяч 900 рублей);

7-я позиция – УАЗ «Патриот» (от 794 тысяч 900 рублей);

8-я позиция – Zotye T600 (от 829 тысяч 900 рублей за машины 2017 г.в./от 849 тысяч 900 рублей за машины 2018 г.в.);

9-я позиция – Renault Kaptur (от 944 тысяч рублей);

10-е строчка – Hyundai Creta (от 957 тысяч рублей).