Составлен ТОП самых дешевых автомобилей в России с АКПП

Статистика демонстрирует продолжающийся рост популярности в России автомобилей с автоматической коробкой передач. Автомобильные эксперты назвали самые дешевые машины, оснащенные АКПП в РФ.

Так, согласно проведенному исследованию прайс-листов, первая строчка в рейтинге самых доступных автомобилей в России с «автоматом» остается за отечественной Lada Granta, за которую в комплектации Classic Optima просят от 536 тысяч 500 рублей. За лифтбэк и хэтчбек без педали сцепления придется заплатить чуть больше – 551 тысячу 500 рублей, а за универсал – минимум 561 тысячу 500 рублей.

Далее расположился японско-российский седан Datsun on-DO, за который дилеры просят в версии с автоматической трансмиссией от 562 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает Lada Vesta, которая с «автоматом» (трансмиссия АМТ) продается по цене от 665 тысяч рублей.

Четвертым и пятым стали Renault Logan и Kia Picanto – 720 тысяч и 755 тысяч рублей соответственно.

Во второй пятерке самых доступных автомобилей с «автоматом» расположились: Lada XRay (от 758 тысяч рублей), Renault Sandero (от 766 тысяч рублей), Lifan X50 (от 770 тысяч рублей), Nissan Almera (от 809 тысяч рублей) и Lada Vesta Cross (от 844 тысяч рублей), пишут «Колеса.ру».