Ф1. Гран При Бахрейна 2019: Хэмильтон, Боттас, Леклер

Гонщик Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Бахрейна 2019 года. Пятикратный чемпион мира из-за проблем с машиной лидирующего Шарля Леклера на Ferrari опередил на финише своего партнера и дебютанта «Скудерии».
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял на финише Гран При Бахрейна 12-е место.
Ф1. Результаты Гран При Бахрейна 2019
- Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 57 кругов
- Вальтери Боттас (Mercedes) +2,980
- Шарль Леклер (Ferrari) +6,131
- Макс Ферстаппен (Red Bull) +6,408
- Себастьян Феттель (Ferrari) +36,068
- Ландо Норрис (McLaren) +45,754
- Кими Райкконен (Alfa Romeo) +47,470
- Пьер Гасли (Red Bull) +58,094
- Александр Албон (Toro Rosso) +62,697
- Серхио Перес (Racing Point) +63,696
- Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +64,599
- Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
- Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
- Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг
- Джордж Расселл (Williams) +1 круг
- Роберт Кубица (Williams) +2 круга
Сошли с дистанции:
Нико Хюлкенберг (Renault)
Даниэль Риккиардо (Renault)
Карлос Сайнс-младший (McLaren)
Роман Грожан (Haas)