Ф1. Гран При Бахрейна 2019: Хэмильтон, Боттас, Леклер

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Гонщик Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Бахрейна 2019 года. Пятикратный чемпион мира из-за проблем с машиной лидирующего Шарля Леклера на Ferrari опередил на финише своего партнера и дебютанта «Скудерии».

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял на финише Гран При Бахрейна 12-е место.

Ф1. Результаты Гран При Бахрейна 2019

  1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 57 кругов
  2. Вальтери Боттас (Mercedes) +2,980
  3. Шарль Леклер (Ferrari) +6,131
  4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +6,408
  5. Себастьян Феттель (Ferrari) +36,068
  6. Ландо Норрис (McLaren) +45,754
  7. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +47,470
  8. Пьер Гасли (Red Bull) +58,094
  9. Александр Албон (Toro Rosso) +62,697
  10. Серхио Перес (Racing Point) +63,696
  11. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +64,599
  12. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
  13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
  14. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг
  15. Джордж Расселл (Williams) +1 круг
  16. Роберт Кубица (Williams) +2 круга

Сошли с дистанции:

Нико Хюлкенберг (Renault)

Даниэль Риккиардо (Renault)

Карлос Сайнс-младший (McLaren)

Роман Грожан (Haas)

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