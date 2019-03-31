Ф1. Гран При Бахрейна 2019: Хэмильтон, Боттас, Леклер

Гонщик Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Бахрейна 2019 года. Пятикратный чемпион мира из-за проблем с машиной лидирующего Шарля Леклера на Ferrari опередил на финише своего партнера и дебютанта «Скудерии».

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял на финише Гран При Бахрейна 12-е место.

Ф1. Результаты Гран При Бахрейна 2019

Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 57 кругов Вальтери Боттас (Mercedes) +2,980 Шарль Леклер (Ferrari) +6,131 Макс Ферстаппен (Red Bull) +6,408 Себастьян Феттель (Ferrari) +36,068 Ландо Норрис (McLaren) +45,754 Кими Райкконен (Alfa Romeo) +47,470 Пьер Гасли (Red Bull) +58,094 Александр Албон (Toro Rosso) +62,697 Серхио Перес (Racing Point) +63,696 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +64,599 Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг Джордж Расселл (Williams) +1 круг Роберт Кубица (Williams) +2 круга

Сошли с дистанции:

Нико Хюлкенберг (Renault)

Даниэль Риккиардо (Renault)

Карлос Сайнс-младший (McLaren)

Роман Грожан (Haas)