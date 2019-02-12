Борьба за экологию может вытеснить с рынка малолитражки

В ближайшее время с рынка Старого света могут полностью исчезнуть малолитражнки из класса А. Сегмент заполнят электрокары, а производство таких хэтчбеков станет нерентабельным.

На данный момент на малолитражки приходится менее 8 процентов от всего европейского рынка. В прошлом году была продано только 1 миллион 200 тысяч таких машин. Но в этом году показатели продаж вероятнее всего сократятся, и тенденция будет продолжаться и дальше, так как многие бренды постепенно отказываются от выпуска малолитражек, в частности, Opel снимает с конвейера Adam и Karl, а Ford – Ка+.

Эксперты разъяснили ситуацию. Как оказалось, на разработку машин из класса А уходит столько же ресурсов, сколько и на любые другие машины, тогда как на рынок они поступают по более низкой цене, соответственно, окупаемость возможна только за счёт большого тиража. А он, напротив, с каждым годом только снижается. Если же начать вписывать малолитражки в современные эко нормы, то их цена увеличится минимум на 3 500 евро, и с таким ценником хэтчбеки точно окажутся никому не нужными.