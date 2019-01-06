Отзыв владельца Toyota Vista Ardeo (1999): «Тазы» отдыхают

«Тазы» отдыхают. На данном автомобиле езжу четыре года. Подвеска мягкая, брал в Новосибирске, перегонял в Красноярск, на удивление даже не устал от перегона, хотя мне уже под 50.

Комфорт на высоте, даже для такого года авто, подвеску делал только через 3 года после покупки, так как ещё живая была – вот это качество.

А что в тазах? Дрова дровами, только для тех, кто слаще морковки в жизни ничего не пробовал. До этого были Москвич-412, Тойота Фун Карго, Киа Спортейдж, Ссан Енг Кайрон, Тойота Харриер (владею и сейчас), так что есть с чем сравнивать.

Автомобиль: Toyota Vista Ardeo

Год выпуска: 1999

Пробег на момент написания отзыва: 375000

Объем двигателя: 2-литра

Мощность двигателя: 135 лошадиных сил

Тип трансмиссии: автомат

Тип топлива: бензин

Привод: полный

Расположение руля: справа

Автор: Андрей