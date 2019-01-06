Отзыв владельца Toyota Vista Ardeo (1999): «Тазы» отдыхают

«Тазы» отдыхают. На данном автомобиле езжу четыре года. Подвеска мягкая, брал в Новосибирске, перегонял в Красноярск, на удивление даже не устал от перегона, хотя мне уже под 50.
Комфорт на высоте, даже для такого года авто, подвеску делал только через 3 года после покупки, так как ещё живая была – вот это качество.
А что в тазах? Дрова дровами, только для тех, кто слаще морковки в жизни ничего не пробовал. До этого были Москвич-412, Тойота Фун Карго, Киа Спортейдж, Ссан Енг Кайрон, Тойота Харриер (владею и сейчас), так что есть с чем сравнивать.
Автомобиль: Toyota Vista Ardeo
Год выпуска: 1999
Пробег на момент написания отзыва: 375000
Объем двигателя: 2-литра
Мощность двигателя: 135 лошадиных сил
Тип трансмиссии: автомат
Тип топлива: бензин
Привод: полный
Расположение руля: справа
Автор: Андрей