Mazda подготовила спецверсию MX-5

Фото: Mazda

Появилась информация о том, что производитель выпустит в продажу лимитированную серию под названием Eunos Edition. Спецвыпуск будет приурочен к двадцатипятилетию самой модели.

Новый автомобиль будет отличаться богатой отделкой и неординарным декором. Так, Mazda MX-5 Eunos Edition получит насыщенный чёрный окрас кузова, который отлично сочетается с такими же «угольными» дисками. В чёрный цвет окрашен даже шильдик. Отметим, что в основе спецверсии положена самая старшая модификация родстера.

В интерьере будут преобладать люксовые материалы. Так, дверные карты, передняя панель и другие элементы отделаны кожей вишнёвого цвета. К слову, именно такое решение имело место в родстере, который впервые сошёл с конвейера 25 лет назад. А вот технических доработок не будет. Под капотом останется полуторалитровый мотор, форсированный до 132 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой механического типа на 6 ступеней. В продажу поступит заднеприводная версия.

Новый родстер оценён в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Лимитированная версия будет насчитывать 110 экземпляров авто.