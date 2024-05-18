Четвертое поколение Volkswagen Scirocco показали на первых изображениях

Компания Volkswagen прекратила производство модели Scirocco в 2017 году, так и не запланировав для него прямого преемника. Несмотря на это многие фанаты немецкого хэтчбека все еще ждут его возвращения в линейку VW.

Независимый дизайнер «Theottle» решил воскресить этот знаковый для Volkswagen автомобиль, продемонстрировав как могло бы выглядеть его четвертое поколение. В основу машины лег концепт-кар VW ID. Code Concept, представленный несколько недель назад в Пекине.

Автомобиль сохранил привычный силуэт и трехдверный кузов, но обзавелся более современными визуальными решениями. Спереди виртуальный Scirocco четвертого поколения лишился решетки радиатора, вместо которой установлена накладка, намекающая, что теперь это электромобиль.

Светодиодные фары расположились во всю ширину капота, между которыми была установлена подсвеченная эмблема VW, а скульптурный профиль предшественника ушел в прошлое.

Интересным решением, касающимся машины, стало наличие в ее экстерьере обвеса из неокрашенного пластика, характерного для кроссоверов и внедорожников, но никак не для городских хэтчбеков.

Еще одной особенностью внешности существующего пока только в виде рендеров автомобиля является его блок задних фонарей, выполненный в виде широкой светодиодной линии, заползающей на крылья.

Напомним, не так давно в Сети стали ходить слухи о возможности возрождения VW Scirocco в виде электрокара, построенного на платформе PPE. Архитектура построена таким образом, чтобы поддерживать оснащение сразу двумя электромоторами. Это должно обеспечить машине высокий уровень производительности.

Дадут ли проекту «зеленый свет» пока остается только догадываться.