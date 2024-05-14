Только одна Honda способна проехать больше 400 тысяч км: вы вряд ли угадаете кто это

Автомобили Honda за десятилетия зарекомендовали себя как очень надежные. Большинство из бестселлеров этой марки, вроде седанов Civic и Accord, а также кроссовера CR-V, покупались огромными тиражами не в последнюю очередь благодаря их беспроблемности. Впрочем, согласно свежему рейтингу, опубликованному изданием «iSeeCars», наиболее выносливой «Хондой» ни один из перечисленных автомобилей не является.

Аналитики американского веб-портала изучили данные о перепродажах машин и показатели на их одометрах, составив рейтинг машин, которые с наибольшей вероятностью преодолеют отметку в 250 тысяч миль пробега (более 400 тысяч км). В итоге в десятку лучших вошел только один представитель модельного ряда Honda – ее среднеразмерный кроссовер Pilot.

Авторы исследования поставили Honda Pilot на шестую строчку в рейтинге самых потенциально выносливых автомобилей. Согласно их подсчетам, вероятность того, что эта «Хонда» сумеет проехать без катастрофических поломок свыше 250 тысяч миль или более 400 тысяч км, составляет 42,7%.

Что касается остальных представителей этого ТОП-а, то самым потенциально выносливым автомобилем был назван пикап Ford F-350 Super Duty. Шансы на то, что его одометру покорится отметка в 250 тысяч миль (примерно 400 тысяч км) равны 49,1%.

По 1,2 процента уступают ему Toyota Land Cruiser и Toyota Tundra соответственно, а на четвертом месте располагается Toyota Sequoia (47,1%).

Самые выносливые автомобили в 2024 году по версии «iSeeCars»