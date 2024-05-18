Новое поколение Hyundai Palisade внутри будет почти как Range Rover

Прошлый год ознаменовался для Hyundai премьерой его большого кроссовера Santa Fe, получившего более строгий дизайн и интерьер, напоминающий автомобили Land Rover, тогда как нынешний должен стать годом свежего Palisade. Новое поколение самого крупного «паркетника» южнокорейской марки находится в работе уже несколько лет и постепенно обрастает подробностями.

Накануне в Сети появились первые рендерные изображения, на которых можно в деталях рассмотреть интерьер свежего Palisade. Как и в случае с новым Santa Fe, машине должно достаться оформление, местами напоминающее Range Rover.

В основе визуализации лежат шпионские фотографии нового Palisade, в салон которого ранее удалось заглянуть корейским фотошпионам. На получившейся картинке видно, что интерьер машины выполнен в том же стиле, что и в случае с Santa Fe, но обладает некоторыми собственными деталями.

Слева интерьер нового Hyundai Santa Fe, справа – нового Hyundai Palisade

Так, к примеру, у флагмана другое торпедо, физически отделенное от центрального тоннеля, а также собственные дверные карты, блок климат-контроля и сиденья.

Слева интерьер актуального Range Rover, справа – нового Hyundai Palisade

Что касается сходств с Range Rover, то на это намекают светлое оформление и рулевое колесо, конструкцией напоминающее премиальный британский вседорожник.

Что касается экстерьера, то здесь Palisade также ждет кардинальное преображение. Машина примерит на себе более брутальный экстерьер с крупной решеткой радиатора и прямоугольными вертикальными фарами и фонарями, а также слегка измененными боковинами.

В продажу новый Hyundai Palisade поступит в начале 2025 года.