ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение Hyundai Palisade внутри будет почти как Range Rover

Новое поколение Hyundai Palisade внутри будет почти как Range Rover

Опубликованы первые рендеры салона кроссовера

Текст: Алексей Шмидт
palisade 2025

Прошлый год ознаменовался для Hyundai премьерой его большого кроссовера Santa Fe, получившего более строгий дизайн и интерьер, напоминающий автомобили Land Rover, тогда как нынешний должен стать годом свежего Palisade. Новое поколение самого крупного «паркетника» южнокорейской марки находится в работе уже несколько лет и постепенно обрастает подробностями.

Накануне в Сети появились первые рендерные изображения, на которых можно в деталях рассмотреть интерьер свежего Palisade. Как и в случае с новым Santa Fe, машине должно достаться оформление, местами напоминающее Range Rover.

Снимок экрана 2024 05 18 в 14.40.22

В основе визуализации лежат шпионские фотографии нового Palisade, в салон которого ранее удалось заглянуть корейским фотошпионам. На получившейся картинке видно, что интерьер машины выполнен в том же стиле, что и в случае с Santa Fe, но обладает некоторыми собственными деталями.

Снимок экрана 2024 05 18 в 14.37.59 1 scaled
Слева интерьер нового Hyundai Santa Fe, справа – нового Hyundai Palisade

Так, к примеру, у флагмана другое торпедо, физически отделенное от центрального тоннеля, а также собственные дверные карты, блок климат-контроля и сиденья.

Снимок экрана 2024 05 18 в 14.37.08 scaled
Слева интерьер актуального Range Rover, справа – нового Hyundai Palisade

Что касается сходств с Range Rover, то на это намекают светлое оформление и рулевое колесо, конструкцией напоминающее премиальный британский вседорожник.

hyundai palisade lx3 rendering nymammoth.jpg 1

Что касается экстерьера, то здесь Palisade также ждет кардинальное преображение. Машина примерит на себе более брутальный экстерьер с крупной решеткой радиатора и прямоугольными вертикальными фарами и фонарями, а также слегка измененными боковинами. 

Снимок экрана 2024 05 18 в 14.44.19 scaled

В продажу новый Hyundai Palisade поступит в начале 2025 года. 

Фото:NY Mammoth

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Составлен список среднеразмерных кроссоверов с самым низким расходом топлива

В Россию привезли новейший брутальный кроссовер Chery за 2,7 миллиона рублей

Раскрыт самый надежный гибридный кроссовер, который можно купить в этом году: он есть в России

Новый кроссовер Renault/Dacia Stepway показали на неофициальных изображениях

Один из самых непривлекательных автомобилей в мире вернется в качестве конкурента Renault Duster

В США рассказали, зачем нужно прятать ключи от своих машин в пакетах из-под чипсов

В подержанных кроссоверах Honda CR-V нашли серьезную проблему: их подвеска может развалиться из-за ржавчины

Toyota выпустит новый спортивный автомобиль за 2 миллиона рублей

У самого дешевого седана Mitsubishi двигатель отзывчивее, чем у Porsche Cayman

В России упала цена на самый надежный среднеразмерный седан на планете

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+