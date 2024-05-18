В Россию привезли новейший брутальный кроссовер Chery за 2,7 миллиона рублей

Линейка моделей компании Chery в России включает в себя множество кроссоверов, но ни один из них не является чистым электромобилем. Зато в Китае таких машин хоть отбавляй и недавно этот список был расширен новым брутальным «батарейным» SUV, который теперь доступен и на нашем рынке.

По данным Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли первый экземпляр электрического кроссовера Chery iCar 03. Автомобиль, появившийся у себя на родине в «Поднебесной» совсем недавно (в феврале этого года), прибыл в распоряжение одного из «серых» дилеров, специализирующихся на параллельном импорте.

Машина в базовой версии, а значит оснащена одним электромотором, выдающим 184 лошадиные силы. Двигатель установлен на задней оси и работает от тягового аккумулятора емкостью 51 кВт/ч, которого достаточно для того, чтобы проезжать на кроссовере без подзарядки до 400 километров.

Длина iCar 03 составляет 4,2-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,7-метра, а расстояние между осями равно 2,7-метрам. По габаритам машина близка к 5-дверной Lada Niva, но китайский кроссовер гораздо шире и немного выше отечественного внедорожника.

Список оснащения кроссовера включает в себя автопилот второго уровня, цифровую комбинацию приборов, мультимедийную систему и климат-контроль, управляемые большим планшетом на центральной консоли (диагональю 15,6 дюйма).

В КНР цены на новинку суббренда Chery стартуют от 129 тысяч 800 юаней или 1,6 миллиона рублей, но в России за машину просят без малого в два раза дороже. Брутальный кроссовер iCar 03 оценили у нас в 2 миллиона 700 тысяч рублей.