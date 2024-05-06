В России взлетели цены на внедорожные минивэны Mitsubishi Delica

С легализацией параллельного импорта в 2022-м году в Россию хлынули новые минивэны Mitsubishi Delica D:5. Машины приезжали к нам небольшими партиями из Японии и тут же распродавались среди покупателей. Накануне стало известно о том, что такие автомобили вновь появились в РФ, но уже по гораздо более высокой цене, чем раньше.

Если в прошлом году минимальная цена новой Mitsubishi Delica D:5, ввезенной из Японии, составляла в России около 2,2 миллиона рублей, то сегодня такие машины оценены «серыми» дилерами минимум в 2 миллиона 950 тысяч рублей, что на 750 тысяч рублей дороже, чем в прошлом году.

Причины взлета цен на внедорожные минивэны Mitsubishi, название которых известно россиянам еще с 90-х годов прошлого века, связаны с ограничениями на экспорт со стороны Японии.

В прошлом году власти «Страны восходящего солнца» ввели запрет на продажу в РФ машин, рабочий объем двигателей которых превышает отметку в 1,9-литра.

Разумеется, это не остановило ввоз попадающих под ограничения машин в Россию, но усложнило схему их поставки в страну. А сами параллельные импортеры и дилеры удорожание логистики и риски традиционно переложили на плечи покупателя.

Напомним, Mitsubishi Delica D:5 не имеет почти ничего общего с оригинальными «Деликами», хорошо зарекомендовавшими себя в России с начала 90-х.

Современное пятое поколение вэна построено на платформе второй генерации кроссовера Outlander и уже не может похвастать такими же внедорожными характеристиками.

Машины оснащаются 2,3-литровым дизельным двигателем, выдающим 145 л.с. Пару ему составляет автоматическая коробка передач и система полного привода, а дорожный просвет равен всего 180 мм.