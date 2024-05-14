В Германии назвали самые ненадежные машины: среди них сразу два известных кроссовера Toyota

Автомобильный клуб Германии (ADAC) опубликовал результаты очередного исследования в области надежности автомобилей. Европейские специалисты подсчитали статистику поломок машин, которым потребовалась помощь организации, а затем свели эти результаты в общий анти-ТОП. И его результаты оказались неожиданными.

Самыми капризными автомобилями по итогам свежего рейтинга стали Ford Kuga и Ford S-Max, Opel Insignia, Toyota RAV4 (2019-2020 годов выпуска) и Toyota C-HR (2019-2020 годов выпуска).

Появление в списке двух кроссоверов Toyota удивляет – в большинстве стран к ним нет особых претензий. При этом статистику ADAC тоже нельзя назвать поверхностной – она охватывает миллионы машин в Германии.

Что интересно, в тех же США кроссовер Toyota C-HR не только не считается проблемным автомобилем, но даже располагается на первой строчке с точки зрения надежности (по версии J.D.Power) вместе с премиальным «паркетником» Lexus RX.

Как выяснилось в этом исследовании «заокеанского» портала, автомобиль обладает самым небольшим количеством технических проблем на каждые 100 выпущенных автомобилей (111 PP100).