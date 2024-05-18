Составлен список среднеразмерных кроссоверов с самым низким расходом топлива

Заправка автомобиля – одна из главных статей расходов при эксплуатации машины, оснащенной ДВС. Сегодня автопроизводители стремятся к тому, чтобы оснащать свои модели современными и высокоэффективными моторами, способными демонстрировать минимально возможное потребление горючего при сохранении других характеристик.

Австралийское издание «CarExpert» решило проанализировать расход топлива популярных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников, используя цифры комбинированного расхода, заявленного автомобильными производителями. В ТОП-17 вошли 10 представителей класса, работающих на бензине, и только 7 моделей, оснащенных дизельными двигателями.

Самым экономичным оказался корейский Kia Sorento с расходом 5,4-литра топлива на 100 км. Второе место в этом рейтинге досталось Hyundai Santa Fe с результатом в 5,6-литра бензина на 100 километров, а тройку замкнул Toyota Kluger с аналогичным показателем потребления горючего.

Четвертое место застолбил самый экономичный дизельный среднеразмерный вседорожник Ford Everest, который тратит на преодоление 100 километров 7,1-литра «солярки», а пятым стал бензиновый Subaru Outback с расходом в 7,3-литра на 100 км.

Весь список самых экономичных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников выглядит следующим образом: