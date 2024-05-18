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Составлен список среднеразмерных кроссоверов с самым низким расходом топлива

ТОП-17

Текст: Алексей Шмидт
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Заправка автомобиля – одна из главных статей расходов при эксплуатации машины, оснащенной ДВС. Сегодня автопроизводители стремятся к тому, чтобы оснащать свои модели современными и высокоэффективными моторами, способными демонстрировать минимально возможное потребление горючего при сохранении других характеристик.

Австралийское издание «CarExpert» решило проанализировать расход топлива популярных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников, используя цифры комбинированного расхода, заявленного автомобильными производителями. В ТОП-17 вошли 10 представителей класса, работающих на бензине, и только 7 моделей, оснащенных дизельными двигателями.

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Самым экономичным оказался корейский Kia Sorento с расходом 5,4-литра топлива на 100 км. Второе место в этом рейтинге досталось Hyundai Santa Fe с результатом в 5,6-литра бензина на 100 километров, а тройку замкнул Toyota Kluger с аналогичным показателем потребления горючего.

Четвертое место застолбил самый экономичный дизельный среднеразмерный вседорожник Ford Everest, который тратит на преодоление 100 километров 7,1-литра «солярки», а пятым стал бензиновый Subaru Outback с расходом в 7,3-литра на 100 км.

Весь список самых экономичных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников выглядит следующим образом:

  1. Kia Sorento (бензин) – 5,4-литра на 100 км (объем топливного бака 67 литров);
  2. Hyundai Santa Fe (бензин) – 5,6 л / 100 км (объем бака неизвестен);
  3. Toyota Kluger (бензин) – 5,6 л / 100 км (объем бака 65 литров);
  4. Ford Everest (дизель) – 7,1 л / 100 км (объем бака 80 литров);
  5. Subaru Outback (бензин) – 7,3 л / 100 км (объем бака 63 литра);
  6. Hyundai Palisade (дизель) – 7,3 л / 100 км (объем бака 71 литр);
  7. Skoda Kodiaq (бензин) – 7,5 л / 100 км (объем бака 60 литров);
  8. Toyota Fortuner (дизель) – 7,6 л / 100 км (объем бака 80 литров);
  9. Volkswagen Tiguan AllSpace (бензин) – 7,7 л / 100 км (объем бака 60 литров);
  10. Isuzu MU-X (дизель) – 7,8 л / 100 км (объем бака 80 литров);
  11. Mitsubishi Pajero (дизель) – 8 л / 100 км (объем бака 68 литров);
  12. Tank 300 (бензин) – 8,4 л / 100 км (объем бака 75 литров);
  13. Tank 500 (бензин) – 8,5 л / 100 км (объем бака 80 литров);
  14. SsangYong Rexton (дизель) – 8,7 л / 100 км (объем бака 70 литров);
  15. LDV D90 (дизель) – 9,1 л / 100 км (объем бака 85 литров);
  16. Jeep Wrangler (бензин) – 9,2 л / 100 км (объем бака 81 литр);
  17. Nissan Pathfinder (бензин) – 10 л / 100 км (объем бака 71 литр).
Источник:CarExpert
Фото:Kia

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