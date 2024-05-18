Раскрыт самый надежный гибридный кроссовер, который можно купить в этом году: он есть в России

Несмотря на весь скепсис со стороны отдельных экспертов, гибридные технологии продолжают развиваться беспрецедентными темпами, а некоторые специалисты в отрасли даже ставят вопрос о том, чтобы сделать основной акцент в будущем именно на них, а не на чистой электрификации. Все это приводит к тому, что крупнейшие автопроизводители постепенно начинают использовать гибридные силовые агрегаты на своих бестселлерах.

Накануне зарубежный сайт «Top Speed» назвал самый надежный гибридный кроссовер, который можно приобрести в 2024 году. Им неожиданным образом оказался Toyota Highlander.

Решение назвать «Хайлендер» самым надежным гибридным «паркетником» в этом году журналисты обосновали самой высокой оценкой по показателю безотказности, полученной от аналитиков «Consumer Reports» (75 баллов из 100), а также сопоставив ее с результатами дорожных тестов (86 баллов из 100) и прогнозируемой удовлетворенностью со стороны покупателей (4 балла из 5).

По надежности гибридному Toyota Highlander удалось обойти в сегменте кроссоверов Kia Sorento Hybrid (54 балла из 100), а также Hyundai Santa Fe Hybrid (46 баллов из 100).

Что интересно, гибридные Toyota Highlander сегодня можно купить и в России. Такие машины ввозят к нам по параллельным каналам. Автомобили комплектуются 2,5-литровыми моторами, работающими в паре с электрическими двигателями. Суммарная отдача их силовых установок составляет 245 лошадиных сил.

Цены на самые надежные гибридные кроссоверы в 2024 году в РФ начинаются от 7 миллионов 200 тысяч рублей.