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Новый кроссовер Renault/Dacia Stepway показали на неофициальных изображениях

Он появится в 2027 году

Текст: Алексей Шмидт
Копия le museau de la dacia stepway concept evoque celui de la spring restylee 1

В гамме компании Renault и ее суббренда Dacia версия Stepway всегда была предназначена для того, чтобы подчеркнуть внедорожные качества недорогих автомобилей. Но недавно выяснилось, что французы и румыны намерены превратить спецверсию в отдельную модель и вывести ее на рынок, чтобы заполнить сегмент SUV-B.

Как будет выглядеть такой проект продемонстрировал независимый дизайнер из Кореи Дженсон Чой.

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Концепт-кар Dacia Manifesto 2022

В основу рендеров художника легла концепция Dacia Menifesto образца 2022 года (на фото выше). Машину показали на Парижском автосалоне, где она привлекла немало внимания журналистов и посетителей. 

la ressemblance avec le nouveau duster est aussi clairement visible

У реального прототипа виртуальный кроссовер позаимствовал толстую и круто наклоненную заднюю четверть кузова, напоминающую багги, тогда как спереди Stepway достался нос последних творений Renault/Dacia в лицах рестайлингового хэтчбека Spring и третьего поколения кроссовера Duster.

Сзади показанный на неофициальных рендерах автомобиль выглядит минималистично, но обладает необычным рисунком фонарей, выполненным в виде перевернутой набок буквы «Т». Кроме них в глаза бросается серебристая накладка на бампере, а также высокий дорожный просвет машины. 

les lignes geometriques et pures de ce projet virtuel semblent pourtant en adequation avec le nouveau registre formel de la marque dacia

Еще одной интересной особенностью смоделированного с помощью компьютерной графики «паркетника» Stepway являются скрытые в задних стойках дверные ручки, тогда как передние двери оснащены совершенно обычными рукоятками. 

le montant de custode epais et tres incline sinspire de celui du concept dacia manifesto de 2022

В основе модели французские журналисты видят архитектуру CMF-B, которая предложит для машины исключительно ДВС (какой именно – пока загадка). Полностью электрическую силовую установку в Renault/Dacia хотят припасти для следующего поколения хэтчбека Sandero. Его обещают представить спустя год после премьеры кроссовера Stepway – в 2028-м году.

Фото:Behance/CK Design

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