Новый кроссовер Renault/Dacia Stepway показали на неофициальных изображениях

В гамме компании Renault и ее суббренда Dacia версия Stepway всегда была предназначена для того, чтобы подчеркнуть внедорожные качества недорогих автомобилей. Но недавно выяснилось, что французы и румыны намерены превратить спецверсию в отдельную модель и вывести ее на рынок, чтобы заполнить сегмент SUV-B.

Как будет выглядеть такой проект продемонстрировал независимый дизайнер из Кореи Дженсон Чой.

Концепт-кар Dacia Manifesto 2022

В основу рендеров художника легла концепция Dacia Menifesto образца 2022 года (на фото выше). Машину показали на Парижском автосалоне, где она привлекла немало внимания журналистов и посетителей.

У реального прототипа виртуальный кроссовер позаимствовал толстую и круто наклоненную заднюю четверть кузова, напоминающую багги, тогда как спереди Stepway достался нос последних творений Renault/Dacia в лицах рестайлингового хэтчбека Spring и третьего поколения кроссовера Duster.

Сзади показанный на неофициальных рендерах автомобиль выглядит минималистично, но обладает необычным рисунком фонарей, выполненным в виде перевернутой набок буквы «Т». Кроме них в глаза бросается серебристая накладка на бампере, а также высокий дорожный просвет машины.

Еще одной интересной особенностью смоделированного с помощью компьютерной графики «паркетника» Stepway являются скрытые в задних стойках дверные ручки, тогда как передние двери оснащены совершенно обычными рукоятками.

В основе модели французские журналисты видят архитектуру CMF-B, которая предложит для машины исключительно ДВС (какой именно – пока загадка). Полностью электрическую силовую установку в Renault/Dacia хотят припасти для следующего поколения хэтчбека Sandero. Его обещают представить спустя год после премьеры кроссовера Stepway – в 2028-м году.