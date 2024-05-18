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Владельцам Toyota посоветовали проверить машины: это позволит спасти их двигатели

Источником проблем может стать одна безобидная деталь, которая почти не ломается

Текст: Алиса Шашкова
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Автомобили Toyota обладают репутацией долгожителей. Существует немало примеров, когда люди проезжают на своих Corolla, Camry, Land Cruiser, RAV4 сотни тысяч километров, и за это время ни разу не сталкиваются с поломками.

Впрочем, в оснащении почти всех моделей компании есть одна заводская деталь, которая, если ее не проконтролировать вовремя, способна испортить впечатление от качества «Тойоты». Что интересно, эту проблему они разделяют со старыми BMW.

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Как пишет портал «Motorbiscuit», двигатели компании Toyota бесспорно надежны, но ни один мотор не способен выдержать длительного загрязнения.

Эксперты ссылаются на видеоролик в соцсетях, набравший немало просмотров. Видео демонстрирует, что заводские радиаторы Toyota обладают пластиковыми рамками вокруг алюминиевого сердечника (на которые крепится шланг), что в значительной степени является отраслевым стандартом. Но именно эта конструкция способна со временем разрушаться, образуя коричневую грязь и хрупкий, похожий на картон мусор.

engine toyota radiator failure

В конечном счете эти отложения откалываются от своего источника и попадают в двигатель, чем почти гарантировано выводят его из строя. 

Эксперты советуют вне зависимости от модели Toyota, возраст которой 10 лет и более, проверить систему охлаждения машины, отсоединив шланг охлаждения, идущий к радиатору, и осмотреть пластиковое выпускное отверстие на предмет потенциальной поломки.

Если внутри замечен цвет и текстура «молочного коктейля», то стоит проверить целостность пластика. В случае, если он мягкий или хрупкий, пришло время для замены радиатора, а попутно шлангов, термостата и охлаждающей жидкости.

Источник:Motorbiscuit

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