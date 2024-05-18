Владельцам Toyota посоветовали проверить машины: это позволит спасти их двигатели

Автомобили Toyota обладают репутацией долгожителей. Существует немало примеров, когда люди проезжают на своих Corolla, Camry, Land Cruiser, RAV4 сотни тысяч километров, и за это время ни разу не сталкиваются с поломками.

Впрочем, в оснащении почти всех моделей компании есть одна заводская деталь, которая, если ее не проконтролировать вовремя, способна испортить впечатление от качества «Тойоты». Что интересно, эту проблему они разделяют со старыми BMW.

Как пишет портал «Motorbiscuit», двигатели компании Toyota бесспорно надежны, но ни один мотор не способен выдержать длительного загрязнения.

Эксперты ссылаются на видеоролик в соцсетях, набравший немало просмотров. Видео демонстрирует, что заводские радиаторы Toyota обладают пластиковыми рамками вокруг алюминиевого сердечника (на которые крепится шланг), что в значительной степени является отраслевым стандартом. Но именно эта конструкция способна со временем разрушаться, образуя коричневую грязь и хрупкий, похожий на картон мусор.

В конечном счете эти отложения откалываются от своего источника и попадают в двигатель, чем почти гарантировано выводят его из строя.

Эксперты советуют вне зависимости от модели Toyota, возраст которой 10 лет и более, проверить систему охлаждения машины, отсоединив шланг охлаждения, идущий к радиатору, и осмотреть пластиковое выпускное отверстие на предмет потенциальной поломки.

Если внутри замечен цвет и текстура «молочного коктейля», то стоит проверить целостность пластика. В случае, если он мягкий или хрупкий, пришло время для замены радиатора, а попутно шлангов, термостата и охлаждающей жидкости.