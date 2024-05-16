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Раскрыты самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota: их советуют покупать в этом году

ТОП-6

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Toyota известен во всем мире прежде всего надежностью своих автомобилей. Это качество позволяет компании оставаться одним из самых успешных брендов по объемам продаж. Не в последнюю очередь добиться таких результатов ей удается благодаря ее линейки кроссоверов и внедорожников. 

Daily-Motor.Ru решил разобраться, какие SUV «Тойоты» являются самыми надежными в 2024 году. В рейтинге мы опирались на исследование американского аналитического агентства «J.D. Power», выставившего им оценки по 100-бальной шкале. Результаты от 70 до 80 в рейтинге соответствовали средним, от 80 до 90 – выше среднего, а от 91 до 100 – считались образцовыми. 

В шорт-лист не вошел популярный внедорожник Toyota Land Cruiser. После недавней модернизации модель все еще ждет отзывов от потребителей. Кроме него в итоговый ТОП не попал кроссовер Toyota Grand Highlander, являющийся новой моделью, по которой еще не собрана вся статистика по поломкам.

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Toyota 4Runner

Самым крепким кроссовером или внедорожником «Тойоты» в 2024 году стал автомобиль 4Runner. Машина заработала 86 баллов из 100, что соответствует оценке выше среднего.

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Toyota Corolla Cross

Прямо за ней расположился «паркетник» Toyota Corolla Cross с рейтингом надежности в 80 баллов, а замкнул тройку Toyota Highlander (79 баллов).

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Toyota Highlander

Бестселлер Toyota RAV4 занял в этом ТОП-е только четвертое место с оценкой в 76 баллов, Toyota Sequoia заработала 75 баллов, а самым худшим с точки зрения надежности в гамме автопроизводителя оказался электрический «паркетник» Toyota bZ4X с результатом всего 64 балла из 100. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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