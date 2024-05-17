Один из самых непривлекательных автомобилей в мире вернется в качестве конкурента Renault Duster

В начале апреля этого года в Сеть всплыли планы концерна Stellantis, владеющего брендом Fiat, касающиеся возвращения в обойму одного из знаменитых имен в истории компании.

Речь шла о компактном минивэне Multipla, который из-за своего нестандартного дизайна неизменно входил и входит во всевозможные рейтинги самых некрасивых машин в мире.

На днях французский журнал «Motors Actu» опубликовал новость о том, что в руководстве Stellantis действительно решили дать такому автомобилю «зеленый свет» и даже уже определили с кем ему предстоит соперничать за покупателей. Главным конкурентом для возрожденной Multipla окажется третья генерация Renault/Dacia Duster.

Информации о том, как будет выглядеть современная версия Fiat Multipla, пока нет, но авторы статьи уверены, что машине достанутся более округлые линии кузова, узкие фары со светодиодными перемычками, а сам кузов будет представлять собой не прежний компактвэн, а кроссовер. Причем он должен оказаться достаточных размеров, чтобы уместить внутри до семи пассажиров.

Те же самые инсайдеры сообщают, что продавать современный Multipla будут как в версии с ДВС, так и в полностью электрической модификации.

Характеристики обоих вариантов раскроют не раньше презентации машины, запланированной на конец этого – начало следующего года.