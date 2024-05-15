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В России вернули на конвейер вместительный отечественный универсал 

Спустя 2 года после остановки производства он снова в строю

Текст: Михаил Романченко
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Универсал и фургон Lada Largus, известный своей вместительностью, перестали выпускать еще в 2022 году из-за проблем с комплектующими. С тех пор «АвтоВАЗ» упорно работал над тем, чтобы наладить поставки необходимых компонентов, а также локализовать те, что возможно в России.

Накануне выяснилось, что компании наконец-то удалось перезапустить производство этой модели. Причем уже на новой для нее площадке – в Ижевске.

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Редакция Daily-Motor.Ru получила от представителей «АвтоВАЗа» пресс-релиз, в котором говорится о начале серийного выпуска Lada Largus на предприятии Lada Ижевск.

Первые автомобили, сошедшие с конвейера, представляют собой пассажирские модели в исполнении Classic, а также фургоны для бизнеса. 

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По словам президента «АвтоВАЗ» Максима Соколова, до конца 2024 года в России будет произведено около 50 тысяч Lada Largus. Эта цифра включит в себя как обычные, так и электрические машины, которые появятся на конвейере позднее. В следующем году планируется нарастить производство этой модели до 100 тысяч единиц.

В продажу новые Lada Largus поступят в ближайшие недели по стартовой цене в 1 миллион 660 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Lada

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