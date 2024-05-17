У самого дешевого седана Mitsubishi двигатель отзывчивее, чем у Porsche Cayman

Вездесущий тест с разгоном от 0 до 100 километров в час стал своеобразным мерилом характеристик автомобиля как среди профессионалов отрасли, так и владельцев машин. Но эти цифры далеко не всегда раскрывают полную картину об их производительности.

Журнал «Car and Driver» провел необычный тест, в котором сопоставил скорость разгона машин от 0 до 100 км/ч и от 10 до 100 км/ч. Чем меньше оказывалась разница, тем отзывчивее считался двигатель той или иной модели (гибриды и электрокары в тесте не участвовали). И результаты этих испытаний оказались неожиданными.

Несмотря на то, что самый дешевый седан Mitsubishi, известный под именем Mirage, удерживает корону одного из самых медленных авто на планете, ему удалось оказаться лидером по отзывчивости силового агрегата.

Машина завершила тест от 10 до 100 км/ч на десятую долю секунды быстрее, чем от 0 до 100 км/ч. В первом случае время разгона составило 12,7-секунды, тогда как во втором машина завершила тест за 12,8-секунды.

Что касается автомобилей с наименее отзывчивыми силовыми агрегатами, то сюрприз ждал всех и здесь.

Самым запаздывающим стал двигатель Porsche 718 Cayman T с двухсекундной разницей между временем разгона от 0 до 100 (4,4-секунды) и временем от 10 до 100 км/ч (6,4-секунды). А за ним расположился BMW M235i Drive Gran Coupe с разницей между двумя тестами в 1,8-секунды.

На самом деле в том, что самыми малоотзывчивыми силовыми агрегатами оказались турбированные моторы нет ничего удивительного. Вне зависимости от рабочего объема и мощности они все еще подвержены так называемому турбо-лагу, который по-прежнему не обеспечивает им такую же линейную кривую мощности, как в случае с их безнаддувными аналогами, говорится в резюме исследования.