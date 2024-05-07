Самый дорогой седан в истории России обновился: все изменения

Компания Aurus начала выпускать седан Senat в 2018 году и с тех пор успела подготовить его «растянутый» вариант Long, а также версию Limousine, предназначенную для первых лиц государства.

С момента дебюта машины прошло уже шесть лет, а это значит, что самому дорогому и роскошному седану в истории страны предстояло пережить плановый рестайлинг. Автомобиль обновился сегодня, 7 мая. Информацию об обновленном «Сенате» раскрыли его разработчики – ФГУП «НАМИ».

Модернизация затронула внешний облик Senat. Дизайнеры добавили машине матричную оптику, перелицевали бамперы, а также внесли изменения в форму радиаторной решетки и установили на автомобиль капот из алюминия.

Кроме того, 4-дверке достались другие колесные диски, уменьшенные в размерах задние фонари, изменившиеся как по форме, так и по внутреннему рисунку, а также ниша номерного знака, переехавшая с крышки багажника на задний бампер.

Не обошла модернизация и салон седана. Внутри премиальной российской модели установили новое «торпедо», заменили руль, а также переделали центральный тоннель и перекроили дверные карты.

Дисплей информационно-развлекательной системы был увеличен, а также лишился многих физических кнопок, которые заменило сенсорное управление.

Разработчики машины утверждают, что с рестайлингом им удалось заметно улучшить шумоизоляцию салона Senat, а также улучшить работу тормозной системы машины, ее подвески и АКПП.

Ни о каких других технических переменах не сообщается, а это значит, что седан продолжит комплектоваться прежним 4,4-литровым бензиновым твин-турбированным мотором мощностью 598 л.с. и 9-скоростной автоматической коробкой передач фирмы KATE.

Изменится ли цена машины с обновлением пока неизвестно. В феврале «Сенаты» 2024 года выпуска продавали за 42 миллиона 300 тысяч рублей.

До конца года новые седаны Senat должны встать на конвейер бывшего завода Toyota в Шушарах, который накануне был передан в управление Aurus.