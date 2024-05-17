В США рассказали, зачем нужно прятать ключи от своих машин в пакетах из-под чипсов

Мы уже рассказывали, что за последний год число угонов автомобилей в США резко выросло, а местные автовладельцы ищут способы, как обезопасить себя от преступников.

Накануне одно из «заокеанских» автомобильных изданий сообщило о том, что некоторые автовладельцы в Штатах начали практиковать хранение ключей от своих машин по ночам в пустых пакетах от картофельных чипсов. Оказалось, что это один из действенных методов предотвратить угон автомобиля.

Сегодня даже машины последних модельных годов уязвимы для кражи. Одна из тактик преступников в США нацелена на автомобили, оснащенные системой бесключевого доступа/запуска мотора с кнопки.

Воры используют так называемую «релейную атаку», когда один из угонщиков подбегает к входной двери дома и держит проволочную петлю. Через нее передается сигнал с ключа автомобиля на ретранслятор, а затем на поддельный ключ, что позволяет не только открыть автомобиль, но и запустить его двигатель, а затем спокойной уехать.

Смекалистые автовладельцы придумали новый способ, как можно заблокировать сигнал, излучаемый их брелоком. Цель состоит в том, чтобы воры не смогли поймать сигнал от штатных ключей машины. Многие стали хранить брелоки подальше от входных дверей, а некоторые и вовсе использовать предметы домашнего обихода.

К примеру, как пишет издание «Motorbiscuit», чтобы предотвратить релейную атаку на машину американцы прячут ключи от машин на ночь в упаковках от картофельных чипсов.

Дело в том, что в США большинство производителей продают этот товар в алюминиевой фольге, которая идеально подходит для блокировки сигналов, идущих от ключа.

Журналисты описывают это ноу-хау не как постоянное решение, а лишь как отличный лайфхак, который способен позволить автовладельцам не лишиться своего «железного коня» за ночь.