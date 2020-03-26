Audi отзывает в России кроссоверы Q7 и Q8

Фото: Audi

Представители профильного ведомства сообщили, что на территории России стартовала кампания по отзыву транспортных средств Audi моделей Q7 и Q8.

Речь идёт о машинах, которые продавались в нашей стране с начала прошлого года и по текущее время. Росстандарт утверждает, что причиной старта акции является возможность появления трещин на поперечинах спинок передних кресел. Ввиду этого велик риск повреждения проводов острыми углами конструкции. Как итог – возможный сбой работы электрооборудования, что также не исключает возникновения короткого замыкания.

Сейчас дилеры торговой марки пытаются связаться со всеми, кто покупал указанные транспортные средства. Отметим, что кроссоверы модели Q7 являются одними из самых популярных в линейке бренда. В прошлом году их было продано около 3 тысяч единиц. Что касается Q8, то на конец декабря 2019 года уровень реализации доходил до 2 тысяч 773 единиц.