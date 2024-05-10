Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится в 2025 году

В линейке Hyundai кроссовер Venue появился в 2019 году, став доступным аналогом бестселлера Creta и одним из самых недорогих SUV компании. С тех пор машина предлагается в нескольких странах, в том числе в родной для компании Южной Корее, Индии и даже США. В прошлом году «Хендэ» обновила эту модель, но уже работает над ее новым поколением, которое должно появиться уже в следующем году.

Подробностей о проекте пока немного. Сейчас вторая генерация Venue проходит под кодовым обозначением Project Q2Xi (у первой генерации был индекс QXi).

Инсайдеры утверждают, что с переходом в следующее поколение машине достанется в заметной степени улучшенный дизайн экстерьера и интерьера, помимо которого кроссовер ждут обновки и по части «техники».

Сегодня оснащение машины включает в себя бензиновые и дизельные малообъемные моторы мощностью от 83 до 120 лошадиных сил соответственно.

Длина автомобиля вряд ли составит более 4 метров, что позволит ему расположиться на ступеньку выше микрокроссовера Exter, а также сохранить звание второго по бюджетности SUV в гамме компании.

Выпуск нового Hyundai Venue собираются наладить на мощностях завода в Талегаоне (Индия). Презентация машины состоится в 2025 году.