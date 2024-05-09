Двигатели этих автомобилей способны прослужить больше 1 миллиона км

Покупая машину большинство людей озабочены не только тем, как она выглядит, но и ее надежностью. И чем крепче был ее мотор, тем дольше автомобиль мог преодолевать расстояния без каких-либо критических поломок.

Эксперты испанского журнала «Periodismodelmotor» составили список из 10 автомобилей, которые доказали, что их моторы способны выдержать миллионный километраж и даже выше.

Mercedes 240D

Один из тех автомобилей, на котором можно проехать вокруг света несколько раз. В дополнение к своей механической надежности машина обладала невероятно крепким дизельным двигателем. И это стало главной причиной, по которой таксисты в Африке отказываются отправлять такие седаны на заслуженную пенсию.

Volvo P1800

Двигатель этого «Вольво» пробежал почти 5 миллионов километров, но подвергся за это время лишь нескольким ремонтам. Владелец машины – американский учитель путешествовал на машине на протяжении 50 лет и называл секретом долголетия 1,8-литрового 100-сильного агрегата P1800 его регулярное обслуживание.

Saab 900 Turbo

Автомобиль сумел преодолеть 1,6 миллиона км без каких-либо вмешательств в его 2-литровый бензиновый 175-сильный двигатель даже несмотря на то, что в нем есть турбина. Сегодня эта машина находится в одном из музеев в США.

BMW 325i

Машина, работоспособность двигателя которой проверили неожиданным образом. Компания Mobil 1 устроила испытание этому BMW, установив его на динамометрический стенд и заставив ехать на протяжении четырех лет со скоростью около 130 километров в час. В итоге 325i смог преодолеть до поломки двигателя более 1,5 миллиона километров.

Skoda Octavia и Superb

1,9-литровый мотор TDI этих моделей считается одним из «вечных», а сами машины, оснащенные им, пользуются у европейских таксистов высоким спросом. А все потому, что двигатель способен наездить цифру на одометре в 1 миллион км и даже больше.

Lincoln Town Car

Американцы любят заботиться о вещах и превращать их в классику. Именно это произошло с «Линкольном» пенсионера из штата Канзас, который проехал на машине 2 миллиона километров. По его словам, за это время 5-литровый V8 не подвел его ни разу.

Subaru Forester

Машина-долгожитель, принадлежавшая словенскому музыканту Йернеру Юнгу. Он приобрел кроссовер в 1998 году и совершил на нем 25 кругосветных пробегов, превысив отметку в миллион км.

Toyota Highlander

Семейный кроссовер, доказавший, что ему ни по чем отметка пробега в 1,5 миллиона километров. Впрочем, экземпляр-рекордсмен (2006 года выпуска) не сумел дожить до наших дней. В 2022 году его уничтожил ураган Иэн.

В 2023 году в обмен на лояльность к бренду Toyota подарила его бывшему владельцу совершенно новый Highlander, которому только предстоит доказать надежность своего двигателя.

Mercedes-Benz W124 200D

Еще один «Мерседес» в этом списке, который смог проехать даже не миллион, а сразу два миллиона километров. Сейчас этот автомобиль находится в музее бренда в Штутгарте и является хорошим примером того, насколько качественные машины делали раньше.