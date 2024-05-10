В Россию привезли самый надежный гибридный автомобиль в 2024 году

Компания Suzuki ушла из России в 2022 году, но ее автомобили все еще доступны на нашем рынке. Кроме того, нередко в их числе оказываются машины в оснащении, которое ранее было недоступно для РФ.

Накануне один из «серых» дилеров выставил на продажу единственный в России экземпляр кроссовера Suzuki Vitara 2024 года выпуска, но не обычного, а гибридного, продающегося в Европе.

Автомобиль укомплектован 1.4-литровым бензиновым мотором, работающим в паре с электрическим двигателем, который расположен между ДВС и трансмиссией. Привод машины – передний. Полный доступен исключительно для мягко-гибридных кроссоверов, которые в России пока не продаются.

Предложенная в РФ версия кроссовера Vitara интересна еще и тем, как ее позиционируют ведущие мировые автомобильные издания.

Так, к примеру, в недавнем исследовании, проведенном британским журналом «WhatCar», говорится о том, что Vitara Hybrid является самым надежным гибридным автомобилем в 2024 году.

В ходе проведенного опроса среди владельцев таких машин выяснилось, что за пять лет эксплуатации ни один из них не пожаловался ни на одну техническую проблему. За это машине была присуждена образцовая оценка надежности в 100 баллов, позволившая опередить Lexus NX Hybrid и Kia Hiro Hybrid/PHEV.

Жаль только что стоит гибридная «Витара» у нас совсем недешево. За машину 2024 года выпуска в России сегодня просят 4 миллиона 199 тысяч рублей.